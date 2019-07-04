Женева, Швейцария, 4 июля, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Международная организация по миграции (МОМ) требует прекратить возвращение спасенных в Средиземном море беженцев в Ливию, 4 июля передает агентство Associated Press.

«Мигранты, перехваченные или спасенные в море, не должны возвращаться в Ливию, где они столкнутся с прежними бесчеловечными условиями» , — сообщила пресс-секретарь МОМ Сафа Мшли.

Пресс-секретарь также отметила, что МОМ «неизвестно о планах переселения мигрантов, которые остаются в Таджуре» после бомбардировки лагеря беженцев.

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