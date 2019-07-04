Триполи, 4 июля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. В Средиземном море затонул катер с 86 беженцами из Ливии на борту, 4 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Кораблекрушение произошло вечером 3 июля, найти удалось только четверых мигрантов — трое живы, четвертый погиб. 82 мигранта считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в результате бомбардировки лагеря мигрантов на окраине Триполи погибли более 40 человек.

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