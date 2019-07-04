Калуга, 4 июля, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 26-летнего калужанина, который обвиняется в гибели своего грудного сына, сообщил 4 июля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Павел Мельников. По версии следствия, в ночь на 12 сентября 2018 года мужчина находился дома со своим сыном, которому не было и полугода.

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«Со слов обвиняемого, в результате его неосмотрительности ребенок упал с кровати на пол и ударился головой. Отец успокоил мальчика, переложил в детскую кроватку, а наутро обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Мальчик скончался в результате телесных повреждений, полученных при падении. Слова обвиняемого были подтверждены результатами судебно-медицинской экспертизы, мужчине предъявлено обвинение в причинение смерти по неосторожности, и с учетом тяжести совершенного преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемый в содеянном раскаялся, переживал смерть ребенка и обещал являться по вызовам следователя. Однако спустя непродолжительное время скрылся», — сказал Павел Мельников.

Мужчину объявили в федеральный розыск. Он нашли в Обнинске. При нём были обнаружены наркотические средства, которые он, как полагает следствие, намеревался сбыть. Кроме того, следователи получили информацию о том, что злоумышленник совершил хищения в розничных магазинах.

В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения, а также совершением новых преступлений следователь ходатайствовал перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство судом удовлетворено, и ближайшие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужский областной суд признал виновной заведующую акушерско-гинекологическим отделением одной из районных больниц в смерти недоношенного ребенка. Судом было установлено, что осужденная не оказала помощь недоношенному живорожденному ребенку, что повлекло смерть младенца. Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием родов, сроком на два года. Обвинение в смерти новорожденного также было предъявлено двум врачам районной больницы и одному из руководителей областной больницы, который фигурировал в деле как соучастник. Следствие настаивало, что медработники намеренно не сделали ничего для спасения жизни ребенка и заранее обрекли его на смерть. Однако врачи судом были оправданы.