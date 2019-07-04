Ватикан, 4 июля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Папа римский Франциск пригласил президента РФ Владимира Путина совершить третий визит в Ватикан. Такой вывод можно сделать из подарка Франциска Путину, отметил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с папой римским Франциском

Папа римский подарил Путину гравюру с видом на собор Святого Петра XVIII века. Сделал он это со словами: «Это чтобы вы не забывали Рим».

«Папа римский пригласил (Путина) таким образом вернуться», — уточнил Джизотти.

Он отметил, что нынешняя встреча Путина с нынешним главой Римско-католической церкви — третья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе визита преподнес римскому первосвященнику несколько подарков. Глава государства подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского.