Москва, 4 июля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Готовится трёхсторонняя встреча в формате Россия — Турция — Иран, которая должна состояться в середине августа, сообщает 4 июля Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Kremlin.ru Трехсторонний саммит Россия — Турция — Иран

По информации агентства, переговоры планируется проводить на территории Турции.

«Такая встреча готовится», — цитирует Пескова Интерфакс.

Напомним, ранее турецкие СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына сообщали о подготовке трёхстороннего саммита по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Сирии продолжаются активные боевые действия. Сирийская армия проводит военную операцию против незаконных вооружённых формирований, часть из которых поддерживается Анкарой.