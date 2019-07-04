Астрахань, 4 июля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Пожар в одном из супермаркетов «Пятерочка» произошёл вечером 4 июля в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Тревожный звонок

По информации ведомства, возгорание возникло в магазине, расположенном по адресу: улица Энергетическая, 10. Площадь, охваченная огнём, составила около 100 квадратных метров.

В течение двух часов пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К борьбе с огнём были привлечены 54 человека и 14 единиц техники.

Сведений о возможных пострадавших в результате пожара не поступало. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.