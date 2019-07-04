Рим, 4 июля, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла считает, что отношения Италии и России — «прекрасные», сообщает Sky в четверг, 4 июля, со ссылкой на источники в окружении Маттареллы.

Quirinale.it Владимир Путин и Серджо Маттарелла

Прекрасным отношениям двух стран не мешает охлаждение между Россией и Западом, вызванное «разными оценками» ситуации на Украине, полагает Маттарелла.

В четверг Владимир Путин и Маттарелла провели двустороннюю встречу, она продолжалась около полутора часов.

Владимир Путин в ходе своей поездки в Рим и Ватикан проводит встречи с папой Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.