Калининград, 4 июля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Российская академия наук (РАН) отобрала 108 школ из 32 регионов, одна из них в Калининградской области, для участия в нацпроекте «Образование» по направлениям «Успех каждого ребенка» и «Современная школа», сообщает пресс-служба Калининградской области.

Maoushili.ru Школа-интернат лицей-интернат (ШИЛИ) в Калининграде

Цель данного проекта — создать условия для выявления о обучения талантливых детей, которые в будущем построят карьеру в области науки и высоких технологий. зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова лично контролирует реализацию проекта.

Таким образом, школа-интернат лицей-интернат (ШИЛИ) в Калининграде стала базовой площадкой РАН, где будут проводится лабораторные и факультативные занятия с учениками разных школ. Программы обучения будут организованы в рамках метода «интенсивов», в которых будут принимать участие профессора, академики РАН и иностранные ученые. Помимо этого педагогический состав школы пройдет обучение в Сириусе, Сколково, Академии РАН.

Maoushili.ru Учащиеся школы-интерната лицея-интерната (ШИЛИ) в Калининграде

Соответствующий сертификат был вручен руководству школы сегодня, 4 июля. Базовая школа РАН начнет свою работу уже со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2019 года.