Москва, 4 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Известная российская исполнительница Лолита Милявская объявила о расставании со своим пятым по счету мужем. Соответствующее заявление Лолита опубликовала сегодня, 4 июля, на своей странице в социальной сети Instagram.

IraNata Лолита Милявская

Лолита рассталась с 44-летним Дмитрием Ивановым, который был пятым мужем 55-летней певицы.

На своей странице в Instagram Лолита пишет, что они с Ивановым «очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время». Решение о расставании пара приняла для того, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения.

«У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала Лолита об Иванове, который был младше её на 11 лет.

Что касается будущего, то Лолита заверила, что не собирается искать себе «новое приключение» и, скорее всего, не будет выходить замуж ещё раз.

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — пишет певица.

Напомним, что первым мужем Лолиты был Александр Беляев, которого она встретила ещё в студенческие годы. Брак с ним продлился пару лет. Вторым мужем Лолиты был Виталий Милявский. Певица утверждает, что брак с ним был фиктивный — это нужно было для того, чтобы купить две комнаты в московской коммуналке. От этого брака у Лолиты осталась фамилия.

Третий, и наиболее известный, брак Лолиты — это союз с Александром Цекало, который сейчас является одним из ведущих российских продюсеров. Брак продлился 12 лет. Лолита и Александр вместе работали в шоу-бизнесе. Помимо знаменитого кабаре-дуэта «Академия», знаменитости участвовали в еще одном проекте — вели передачу «Доброе утро, страна!» на ОРТ.

Четвертым мужем Лолиты стал Александр Зарубин — бизнесмен из Коми.