Калининград, 4 июля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. На прошедшем заседании подгруппы «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» рабочей группы Госсовета под руководством губернатора Калининградской области Антона Алиханова обсуждалась инициатива компании РУСАЛ о введении долгосрочных тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Gov39.ru Заседание подгруппы «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки»

На встрече также рассматривался комплекс регуляторных мер, представленных Российским союзом промышленников и предпринимателей, и обсуждались возможности информационно-аналитической поддержки экспортных поставок.

Губернатор Калининградской области также подвел итоги первого заседания подгруппы. По результатам работы в Минэкономразвития была направлена просьба об урегулировании правовой коллизии между ФЗ о драгметаллах и драгкамнях и президентским указом от 1992 года о запрете свободной реализации этой продукции.

«В Минэкономразвития нам сообщили, что они сейчас рассматривают вопрос о месте данного указа в системе правовых актов и целесообразность его сохранения в качестве действующего. Минфином разработан проект нового постановления правительства о внесении изменений в правила продажи дистанционным способом. Проект этого документа проходит межведомственное согласование», — рассказал глава региона, отметив, что вопрос сдвинулся с мертвой точки и есть надежда его решить.