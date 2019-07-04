Калининград, 4 июля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. В Светлогорске состоялась XX международная звероводческая конференция, где производители обсудили нынешнюю ситуацию и перспективы развития отрасли, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

SwiatRolnika.tv Пушное звероводство

Исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова отметила высокий уровень интереса к конференции со стороны иностранных производителей, которые едут в Россию за технологиями и информацией.

Участники конференции отметили высокий уровень звероводческой работы в Калининградская области, где три предприятия со статусом племенных репродукторов производят 20% российской клеточной пушнины.

По словам председателя совета Национальной ассоциации звероводов Владимира Бозова, за последние 15 лет российские звероводы вышли на новый уровень в качестве производства пушнины: все основные породы норки, которые выращиваются в мире, выращиваются в России.