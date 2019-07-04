Москва, 4 июля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев отозвал пакет законопроектов, запрещающих продажу на территории России гаджетов без предустановленного отечественного программного обеспечения, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Поправками предлагалось разрешить продавать в России только такие устройства (смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры с функцией «смартТВ»), на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств.

Нарушителям грозил штраф в размере 1 млн рублей.

Эксперты предупреждали, что принятие закона повысит стоимость гаджетов на 20%. Защищать интересы российских интернет-компаний, безусловно, необходимо, но последствием принятия законопроекта о запрете на продажу смартфонов, планшетов и ноутбуков без российского программного обеспечения может стать существенное подорожание гаджетов, отмечал, в частности, первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.