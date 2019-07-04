Москва, 4 июля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В мэрии Москвы считают неправильным возлагать на какие-либо из городских служб вину за гибель людей в результате природных явлений. Об этом 4 июля заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о трагическом инциденте в Гольяновском проезде. На игравшего в песочнице ребёнка упало дерево, его мать при этом находилась рядом. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребёнка.

Чиновник мэрии выразил соболезнования семье погибшего, добавив, что в настоящее время проводится расследование, по результатам которого будут выявлены причины трагедии.

Вместе с тем он подчеркнул, что «все превентивные меры были предприняты службами МЧС и городскими службами». «Мы ежедневно даём информацию в СМИ, присылаем SMS-сообщения с предупреждениями. Поэтому обвинять какие-то службы неправильно, это природное явление», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что любой проинформированный гражданин должен самостоятельно принимать меры по обеспечению своей безопасности, и призвал москвичей и гостей столицы «с понимаем относиться ко всем природным катаклизмам, о которых они получают сообщения».