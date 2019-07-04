Лондон, 4 июля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин выразил британской стороне решительный протест против вмешательства Лондона во внутренние дела Специального автономного района Сянган (Гонконг), потребовав переоценки своих «ошибочных заявлений и действий», сообщает 4 июля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

На брифинге с участием 40 представителей СМИ дипломат изложил позицию официального Пекина по поводу актов насилия, осуществленных протестующими демонстрантами перед зданием местного Законодательного собрания и внутри него, после временного захвата 1 июля.

Обвинив Британию в покровительстве насилию и правонарушениям, китайский посол подчеркнул, что, несмотря на сохранение принципа «одна страна — две системы», Сянган является неотъемлемой частью КНР, а не Гонконгом при колониальном правлении Лондона, поэтому происходящие там протесты и другие события являются исключительным внутренним делом Китая.

Посол также подчеркнул решимость Пекина отстаивать суверенитет и интересы безопасности и развития, поколебать которые в Сянгане ни у кого не получится. По его словам, «борьба против вмешательства в дела КНР извне будет продолжена и завершится успехом, несмотря на крайнюю необъективность репортажей о протестах иностранных СМИ.