Москва, 4 июля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России решило приобрести французский самолёт Falcon 7X вместо российского Sukhoi Superjet 100, приняв во внимание его стоимость и технические характеристики. Об этом 4 июля сообщает РБК со ссылкой на комментарий министерства.

Dassault-aviation.com Самолет Falcon 7X

Самолёт приобретается для нужд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое подотчётно Минздраву России.

«В ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолёта французского производителя — Falcon 7X, который даёт возможность осуществлять дальнемагистральные перелёты на высоких эшелонах в отдалённые точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что покупку Falcon 7X сочли наиболее целесообразной также и потому, что именно этот самолёт, как считают в Минздраве, лучше всего подходит в ситуациях, когда необходима не массовая, а индивидуальная эвакуация больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила письмо в правительство, в котором указала, что французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ-100 для задач санитарной авиации.