Москва, 4 июля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов дал прогноз намерениям Минсельхоза контролировать сбор дикоросов в России.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

«Министерство готово монетизировать любовь к дикоросам, для чего просит наделить его правом регулировать их сбор и переработку. Налог на грибы и ягоды! Потом, видимо, создадут «Росгрибнадзор», «Ягодный департамент» и «Управление дикорастущих трав», — отметил Миронов в Facebook.

Парламентарий вспомнил «Чиполлино» Джанни Родари: «После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Поэтому мы вводим налог на осадки».

«А если серьёзно, то предложение — абсурдное», — уверен Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минсельхоз объяснил подготовку проекта постановления правительства о своих новых полномочиях намерением «повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере», а также планами по обеспечению доступа «предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки».

В России, по оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, только эксплуатационных запасов лесов 7,5 млн тонн, однако используется по разным видам от 1,5% до 5%. Минсельхоз видит экспортный потенциал ресурсов.