Лондон, 4 июля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Cantor Fitzgerald Europe, остановка роста мировых нефтяных цен связана, прежде всего, с несовпадением прогнозов с реальным сокращением запасов нефти в США, 4 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Доходы ограничены Управлением энергетической информации (EIA), сообщившим о еженедельном снижении запасов нефти на 1,1 млн баррелей по сравнению с прогнозом аналитиков в 3 млн баррелей и сокращением в 5 млн баррелей, заявленным API днем ранее» , — говорится в заявлении Cantor Fitzgerald Europe.

Также аналитики отмечают, что снижение котировок может быть связано с «восстановления экспорта нефти из Венесуэлы в июне» и «ростом производства в Аргентине в мае».

Читайте также: На рынке нефти «неустойчивые настроения»