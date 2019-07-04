Нефть остановила рост после отчета о запасах в США
Лондон, 4 июля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Cantor Fitzgerald Europe, остановка роста мировых нефтяных цен связана, прежде всего, с несовпадением прогнозов с реальным сокращением запасов нефти в США, 4 июля передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Доходы ограничены Управлением энергетической информации (EIA), сообщившим о еженедельном снижении запасов нефти на 1,1 млн баррелей по сравнению с прогнозом аналитиков в 3 млн баррелей и сокращением в 5 млн баррелей, заявленным API днем ранее», — говорится в заявлении Cantor Fitzgerald Europe.
Также аналитики отмечают, что снижение котировок может быть связано с «восстановления экспорта нефти из Венесуэлы в июне» и «ростом производства в Аргентине в мае».
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