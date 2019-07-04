Челябинск, 4 июля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Челябинске 4 июля начали обратный отсчёт времени до выборов губернатора и депутатов районных советов. На главной пешеходной улице — Кировке — открыта специальная стела, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Избирательная комиссия Челябинской области Открытие стелы с отсчетом обратного времени до единого дня голосования в Челябинске

Участие в церемонии открытия стелы приняли более 150 горожан. Глава облизбиркома Сергей Обертас в своём выступлении поблагодарил местных жителей и журналистов за внимание к выборам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Челябинской области будут выбирать губернатора. Также избирательные кампании пройдут в нескольких муниципалитетах. На выборах в районные советы Челябинска предстоит распределить 170 мандатов.