Лондон, 4 июля, 2019, 18:06 — ИА Регнум. После резкого падения 2 июля и роста более чем на 2% 3 июля мировые цены на нефть снова снижаются, 4 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent снизилась на 13 центов (0,20%), до $63,69 за баррель. Днем ранее «мировой эталон» вырос в цене на 2,3%.

Нефть марки WTI подешевела на 28 центов (0,49%), до 57,06 за баррель. 3 июля рост цены WTI составил 1,9%.

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