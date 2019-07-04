Москва, 4 июля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал, что его давно просили подготовить пару копий его нового фильма «Грех», но он совершенно не знал, что президент России Владимир Путин подарит диск с этим фильмом папе римскому Франциску. Кончаловский отметил, что его эта ситуация приятно удивила.

Kremlin.ru Андрей Кончаловский

Напомним, что сегодня папа римский Франциск принял в Ватикане президента России Владимира Путина. Лидеры разговаривали около часа, о чем именно — неизвестно.

При этом Владимир Путин в ходе визита преподнёс римскому первосвященнику несколько подарков. Глава Российского государства подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского. Этот фильм посвящен жизни Микеланджело.

Кончаловский в интервью РИА Новости заявил, что он не знал о том, что Путин подарит его фильм главе Римской католической церкви.

«Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе», — сказал Кончаловский.

Известно, что в фильме «Грех» показан один из эпизодов жизни великого гения эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти. Картина повествует о работе великого скульптора над Сикстинской капеллой и скульптурой библейского Давида. Примечательно, что Кончаловский снимал свой фильм в Италии и на итальянском языке.