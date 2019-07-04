Ярославль, 4 июля, 2019, 17:55 — ИА Регнум. В Ярославле за закрытыми дверями прошло собрание трудового коллектива театра имени Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На встрече присутствовали как актеры труппы, так и персонал театра. Как ранее сообщал ИА REGNUM часть труппы первого русского написала письмо министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отставки директора театра имени Волкова Алексея Туркалова и в поддержку художественного руководителя театра Евгения Марчелли. На встречу трудового коллектива сторонники Марчелли пришли в белых майках с портретом худрука. Спустя полтора часа после начала встречи директор театра Алексей Туркалов и часть коллектива собрание покинули.

Алексей Туркалов и Евгений Марчелли

«Надо, чтобы театр процветал и жил. Он сегодня, к сожалению, по вине нескольких человек расколот. Это ненормально, конечно. Я думаю, что все будет хорошо. Там у половины труппы позиция такая, у 20 человек — другая… Мы сейчас предложили помириться и начать нормально с чистого листа, понять друг друга. Но вдруг началась какая-то травля. Там неадекватно себя ведут некоторые люди», — прокомментировал конфликт Алексей Туркалов.

На встрече трудового коллектива присутствовали представители властей Ярославской области. Заместитель председателя областного правительства Максим Авдеев заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM, что компромисс возможен.

«Часть людей соглашается, кто-то не соглашается. Часть людей — за, кто-то против или имеет третье мнение. Это правильный творческий процесс. Не всегда он приятный, не для всех он безболезненный. Любой компромисс не достигается одним собранием. Это в принципе сложно сделать, а когда это творческая среда — это сложно сделать вдвойне. Ключевой вопрос — что есть направление к компромиссу. И ожидать от первой встречи, что будет все договорено, — конечно же, нет», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Представители областных властей не считают ситуацию конфликтом внутри театра, а скорее, разногласиями внутри коллектива. После обращения к Мединскому вопрос обсуждался с Министерством культуры, которое является учредителем театра имени Волкова

«Мы находимся в полном взаимодействии с министерством культуры. Согласовываем свои подходы в отношении происходящих процессов. И могу заверить, что и правительство региона, и Министерство культуры настроены на то, чтобы те проблемные вопросы, все шероховатости, которые существуют внутри коллектива, были обязательно разрешены», — подчеркнул Максим Авдеев.

Следующий сезон станет для театра имени Волкова юбилейным, 270-м по счету.