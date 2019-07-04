Калуга, 4 июля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Руководством МВД России принято решение о предоставлении членам семьи беженцев из Германии Грисбах временного убежища на территории Российской Федерации, сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МВД России.

Dimitrysmirnov.ru Многодетная семья беженцев Грисбах из Германии

По официальной информации, семья Грисбах в составе восьми человек прибыла из Германии в 2015 году по туристической визе. В период с 2016 по 2019 год члены семьи неоднократно обращались в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по г. Москве и Калужской области с заявлениями о предоставлении временного убежища. В связи с отсутствием конкретных сведений, подтверждающих опасения указанных лиц стать жертвами преследования на территории Германии по признакам, предусмотренным Федеральным законом «О беженцах» от 19 февраля 1993 года, эти заявления удовлетворены не были. Правомерность решений, принятых территориальными органами МВД России, подтверждена судами различных инстанций.

Принимая во внимание необходимость урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учетом их личных жизненных обстоятельств руководством МВД России принято решение о предоставлении им временного убежища на территории Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области разгорелся скандал, связанный с действиями сотрудников местной миграционной службы по отношению к многодетной семье беженцев из Германии. Вечером 3 июля 2019 года в Малоярославце, в квартиру, где временно проживает многодетная семья Грисбах, ворвались сотрудницы отделения миграционной службы городского ОМВД России. Взрослых и несовершеннолетних детей задержали и отвезли в полицию, где их продержали всю ночь. От мигрантов из Германии требовали регистрацию, которую им не давали, угрожая экстренной депортацией из РФ. Ранее Грисбахи подали жалобу связи с отказом в предоставлении им временного убежища в России начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майору полиции Валентине Казаковой.