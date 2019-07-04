В сети появился документ Скворцовой о закупке Falcon 7X вместо SSJ-100
Москва, 4 июля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Документ за подписью главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой с пояснениями министра о выборе французского лайнера Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi Superjet 100 опубликовал 4 июля на своей странице в соцсети «Миртесен» военкор, создатель портала WarGonzo Семён Пегов.
Согласно документу, самолет для санавиации выбирался министерством «во исполнение поручения… Т.А. Голиковой
Из текста следует, что Falcon 7X имеет «ряд преимуществ» перед SSJ-100, таких как «дальность полета, ресурс авионики и другие полетные характеристики», в связи с чем лучше подходит в качестве самолета санавиации. Кроме того, в документе отмечается, что «стоимость владения» французского лайнера ниже, чем у «Сухого».
Военкор Пегов, опубликовавший документ, уверен, что в нем так «рекламируется» Falcon, потому что реально речь идет не о самолете для спасения человеческих жизней.
По мнению основателя WarGonzo, на самом деле речь идет о «дорогой игрушке», и не для санавиации, а для руководства Минздрава.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 июля новость об отказе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой от закупки российского самолета SSJ-100 в пользу французского бизнес-джета Falсon вызвала скандал.
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