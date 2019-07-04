Ватикан, 4 июля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Визит Владимира Путина в Ватикан в четверг, 4 июля, продолжался около двух часов. Чуть менее часа продолжалась закрытая встреча с главой католической Церкви папой Франциском. От комментариев по итогам этой встречи стороны воздержались.

Kremlin.ru Прибытие Владимира Путина в Ватикан

Предполагалось, что Путин и Франциск обсудят ряд международных проблем, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы защиты христиан, прежде всего на Ближнем Востоке.

По окончании встречи президент России и глава католической Церкви представили друг другу членов делегаций, а также обменялись подарками. Путин подарил Франциску книгу и диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», выразив надежду, что у папы найдется время его посмотреть. Франциск вручил Путину текст своего послания ко Дню мира, медаль, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны, и гравюру с видом площади святого Петра («чтобы Вы не забыли Рим», пояснил он).

Путин и Франциск поблагодарили друг друга за встречу и разговор. Беседа, по словам президента России, была «содержательной и интересной».

Перед тем, как покинуть Ватикан, президент России также провел 20-минутные переговоры с госсекретарем Святого Престола Пьетро Паролином. В разговоре также принял участие кардинал Пол Галлахер, отвечающий в Ватикане за вопросы взаимодействия с другими государствами.

В программе визита Владимира Путина в Рим — также встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями (главами правящих партий) — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.