Москва, 4 июля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. В РФ в самом разгаре прием документов от абитуриентов в вузы. Результаты отбора зависят от ЕГЭ, но некоторые поступающие пользуются возможностью получить дополнительные баллы. Например, за наличие аттестата с отличием или знака «Готов к труду и обороне». Решение о количестве дополнительных баллов за ГТО вузы принимают самостоятельно. Например, в МГУ прибавляют 2 балла, МГИМО и ВШЭ — 1, МГТУ им. Н.Э. Баумана — 4.

Gto.ru Значок ГТО

При поступлении в вуз каждый балл имеет значение. Так, студентка уже 3 курса факультета журналистики МГУ рассказала, что ей при поступлении прибавили 2 балла за золотой знак:

«Мы сдавали всем классом в школе, было сложно, но мы отрабатывали нормативы на уроках физкультуры».

ГТО сдают не только абитуриенты, экономист Игорь Павлов тоже получил золотой знак:

«Я стараюсь ежедневно заниматься спортом, бег по утрам, вечером — спортзал. ГТО решил сдать для себя, хотел убедиться, что нахожусь в хорошей физической форме».

Отметим, что ГТО возродили 5 лет назад, и с каждым годом количество людей, желающих сдать нормативы, увеличивается. Согласно заявлению Министерства спорта, в 2018 году число участников увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,4 миллиона человек. Всего же за время существования комплекса нормативы сдали больше 5 млн человек.

Раз в три месяца на официальном сайте gto.ru публикуется рейтинг регионов, принявших участие в комплексе.

Minsport.gov.ru Сдача норм ГТО

За первый квартал 2019 года результаты следующие (% — доля населения, получившая знак отличия).

1. Воронежская область — 3,69%

2. Пензенская область — 3,29%

3. Тюменская область — 3,12%

Санкт-Петербург находится на 23 месте — 1,51%, Москва — 29 месте (1,06%), а замыкает рейтинг Республика Дагестан — 0,6%.

Основные цели Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — это увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни, физическое самосовершенствование и ведение здорового образа жизни.

Комплекс ГТО решили возродить после завершения зимних Олимпийских игр в Сочи. В ходе подготовки к Олимпиаде организаторы сэкономили 1,5 млрд рублей. Эти деньги решили использовать для создания ГТО:

«Предлагаю использовать данные средства на развитие массового спорта, включая, например, реализацию в субъектах федерации комплекса ГТО, мероприятий движения « Спорт для всех » и поддержку доступных спортклубов, находящихся в шаговой доступности», — заявил през идент РФ Владимир Путин.

Всего на организацию ГТО потрачен 79,1 млн рублей из средств, переданных оргкомитетом Олимпийских игр в Сочи на развитие физкультуры. Из этой суммы 10,8 млн рублей использовали для организации тестирования комплекса ГТО в пилотных регионах. Оставшиеся 68,3 млн рублей были переданы коммерческой организации, которую Минспорт избрал в качестве ответственного оператора по выполнению запланированных мероприятий по возрождению комплекса. ГТО финансирует не только государство. Любой желающий может принять участие в маркетинговой программе, которая помогает уменьшить расходы бюджетных средств.

Gto.ru Забег

В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин издал Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». После этого началось постепенное внедрение комплекса, которое было разделено на четыре этапа:

— Организационно-экспериментальный этап (май 2014 года — декабрь 2015 года).

— Внедрение комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных организаций страны, а также других категорий населения в 12 субъектах России (2016 год).

— Повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения России (2017 год).

— Этап реализации комплекса ГТО (с 2018 года).

Но история ГТО началась не в 2014 году, а намного раньше. Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» существовало в СССР с 1931 по 1991 годы. Предпосылки возникновения ГТО зародились в 1918 году после Великой Октябрьской революции. Развитие физической культуры и обучение военным навыкам стало одной из главных задач правительства СССР. Мужчины и женщины от 18 до 40 лет должны были обучаться военному делу по месту работы, а студенты вступали в военно-научное общество (ВНО). По всей стране открывали стрельбища, тиры, создавали военно-спортивные кружки для популяризации физической культуры. В 1928 году спортом занимались миллионы человек по всей стране, а в 1930 газета «Комсомольская правда» предложила установить единые критерии для оценки физической подготовки населения. Идея понравилась властям и общественности, поэтому в 1931 году появился ГТО. В первый год существования значки получили 24 000 человек. Первым обладателем знака ГТО высшей категории стал чемпион СССР и Европы по конькобежному спорту Яков Федорович Мельников. Комплекс был очень популярен среди населения и просуществовал вплоть до распада СССР.

Советский плакат. Готов к труду и обороне

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» немного отличается от ГТО СССР. К примеру, в первоначальной версии в программу входило 21 испытание, сейчас их 58. Кроме того, комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 лет и старше.

Получить золотой, серебряный или бронзовый знак может любой человек, выполнивший нормы ГТО в специальных центрах тестирования. В комплекс входят следующие испытания: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и высоту с разбега, подтягивание, поднимание туловища, смешанное передвижение, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири 16 килограммов, метание теннисного мяча в цель, метание спортивного снаряда на дальность, бег на лыжах, кросс по пересечённой местности, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия, туристский поход с проверкой туристских навыков, самозащита без оружия, скандинавская ходьба.