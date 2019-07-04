Санкт-Петербург, 4 июля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ России, могут похоронить на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с другими военными и гражданскими моряками, военнослужащими разных родов войск, воинами-«афганцами», ленинградскими пожарными…

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим морякам АПЛ «Курск»

Все они погибли при выполнении воинского или служебного долга во времена СССР или уже в Российской Федерации.

На этом петербургском кладбище, которое в последние десятилетия стало военно-мемориальным, в братских могилах покоятся более 100 тыс. человек, погибших и умерших в 1941—1944 годах во время вражеской блокады Ленинграда. 27 января 1965 года на месте 16 братских могил был открыт мемориал жертвам блокадного Ленинграда, перед ним горит Вечный огонь, принесённый с Пискарёвского мемориального кладбища.

В 1981 году на Серафимовском кладбище появилось братское захоронение военных моряков Тихоокеанского флота ВМФ СССР, погибших при выполнении служебного долга в авиакатастрофе на аэродроме Пушкина. Здесь же похоронены несколько членов экипажа атомной подлодки «Курск», погибшей вместе со всеми, кто был на борту, в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

В 2003 году на Серафимовском кладбище открыт Мемориал памяти подлодки «Курск» работы архитектора Геннадия Пейчева.

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Корреспондент ИА REGNUM, побывавший 4 июля на Серафимовском кладбище, своими глазами увидел, что в непосредственной близости от мемориала экипажу «Курска» и могил других военных моряков находятся территории, которые могут быть использованы для организации мемориального захоронения подводникам, погибшим при выполнении своего воинского долга 1 июля 2019 года на Северном флоте.

Ранее председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, бывший командир атомной подлодки Игорь Курдин рассказал агентству, что представители клуба уже связались с администрацией Серафимовского кладбища, чтобы там подобрали участок для возможного нового захоронения.

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Игорь Курдин напомнил, что на этом кладбище только за последние 25 лет похоронены более 300 военных моряков, в том числе Герои Советского Союза и Герои России.

Окончательно место захоронения подводников определят по согласованию с родственниками. Однако уже известно, что большинство семей погибших живут в петербургском регионе.

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Добавим, что память о погибших подводниках будет увековечена в стенах Морского собора в Кронштадте — главного храма Российского флота.