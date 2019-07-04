Вашингтон, 4 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Министерство обороны США 30 июня 2019 года опубликовало доклад под названием «Стратегические намерения России». Он подготовлен аналитиками ведущих исследовательских центров и военных учебных заведений Соединенных Штатов и представляет собой стратегическую многоуровневую оценку.

ИА REGNUM Пентагон

В докладе, в частности, отмечается, что будущие конфронтации между крупными державами могут чаще всего происходить ниже уровня вооруженного конфликта. Станут более распространенными экономическая конкуренция, кампании влияния, военизированные действия, кибератаки и политические войны.

Особое внимание стоит обратить на цитату бригадного генерала в отставке Роба Сполдинга III в отношении стратегии противодействия России, приведенную во вводной части документа: «Необходимо и дальше привлекать европейских союзников США, чтобы взять на себя инициативу по поддержанию баланса в Европе. Целью союзников должно быть сдерживание. В то же время США должны на двусторонней основе привлечь Россию, чтобы отделить европейских союзников от попадания в орбиту Китая. США могут работать с Россией способами, которые улучшают американо-российские отношения, не умаляя европейских усилий по поддержанию баланса и сдерживания».

Коротко эту цитату можно было бы изложить в виде известного принципа управления «Разделяй и властвуй».