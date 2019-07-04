Сухум, 4 июля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. 4 июля Центризберком Абхазии зарегистрировал инициативную группа по выдвижению Рауля Хаджимба кандидатом в Президенты Абхазии, об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

Presidentofabkhazia.org Рауль Хаджимба (справа). 10-летие Дня международного признания независимости Республики Абхазия

Напомним, Рауль Хаджимба является действующим президентом Абхазии и вступил в должность 25 сентября 2014 года.

Выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия началось 26 июня и заканчивается 16 июля 2019 г. Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии, а также инициативные группы избирателей. Ранее на выборы были зарегистрированы партии «Акзаара» и «Единая Абхазия», «Амцахара», а также инициативные группы по выдвижению Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Астамура Тарба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваб и Олега Аршба.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа.