Москва, 4 июля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила проводить единую минуту молчания по всей России в День памяти и скорби.

Kremlin.ru Перед началом заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

«Если в нашей большой стране в одно время 12 часов 15 минут, в то время, когда было сделано заявление о нападении, от Камчатки до Калининграда будет единая минута молчания, которая будет напоминанием для всех других стран о том, что мы помним, что на нашу страну было совершено нападение, что мы выстояли и победили. 9 мая это уже особая дата», — сказала Яровая.

Кроме того, на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Яровая обратила внимание на попытки девальвировать это событие.

«Миру гораздо интереснее обсуждать уже победу в лучшем случае, но замалчивать нападение на Советский Союз», — посетовала она.

Для того, чтобы противостоять неонацизму, международное сообщество должно признать победу над фашизмом всемирным наследием человечества, заявила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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