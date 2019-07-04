Шойгу доложил Путину о причине аварии на глубоководном аппарате
Москва, 4 июля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Причиной пожара, от которого в Баренцевом море погибли 14 моряков, стало возгорание в аккумуляторном отсеке, распространившееся на соседние помещения, заявил 4 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего доклада президенту Владимиру Путину.
Главной задачей подводников в такой ситуации стало недопущение аварии ядерной силовой установки корабля, и они сделали всё, чтобы ядерный реактор не пострадал.
«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — сказал Сергей Шойгу и пояснил, что пострадавший глубоководный аппарат будет восстановлен в кратчайшие сроки.
Глава военного ведомства также выразил надежду на то, что аппарат восстановят в кратчайшие сроки.
Напомним, 1 июля при возгорании на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ погибли 14 моряков, спасших своими действиями остальной экипаж и сам корабль.
Аппарат выполнял задание по изучению гидросферы Баренцева моря. Более подробная информация является государственной тайной и строго засекречена.
Погибшие моряки являлись элитой российского подводного флота.