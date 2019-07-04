Москва, 4 июля, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Спрос на медицинские услуги в столице не однороден и порой сильно отличается в зависимости от района. Об этом 4 июля сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, выступая на Московском урбанистическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

«Вроде бы Москва — единый город, но обращаемость в поликлиники неоднородна. В одних районах обращаются больше в других меньше. Я не могу сказать, почему», — призналась чиновник.

Также во всех сферах здравоохранения будут разработаны единые стандарты.

«Мы разработали стандарты оборудования в каждой поликлинике, исходя из которых будем снабжать и потом обслуживать это оборудование. Со следующего года мы в полном объёме начнём закупку этого оборудования», — отметила Ракова.

В рамках этого процесса всё лучевое аналоговое оборудование, например, рентгенаппараты, будет заменено на цифровое.

«Это новое качество снимков, возможность их передачи по электронной почте», — сообщила Ракова.

Единые стандарты распространят и на ремонт медучреждений. Все работы должны будут соответствовать новому стандарту.

«Теперь в Москве мы будем делать всё исходя из одного стандарта, разработав типовые решения», — пообещала Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение пяти лет в Москве построят около миллиона квадратных метров корпусов медицинских учреждений.