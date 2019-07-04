Рига, 4 июля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Вслед за административно-территориальной реформой, по результатам которой в Латвии сократиться число самоуправлений и школ, премьер-министр Кришьянис Кариньш предложил сократить количество больниц, сообщает новостной портал rus.lms.lv.

Согласно недавно опубликованному отчету Госконтроля, в Латвии катастрофических не хватает медицинских работников. Из-за этого попасть к врачу с определенной квалификацией, особенно в регионах, практически невозможно.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в эфире радио Baltkom заявила, что данный отчет вскрыл «многие важные проблемы», о которых Минздрав осведомлен. Она также отметила, что проводимая ревизия основывалась на устаревших данных 2017 года, а Минздрав за прошедший период успел принять рекомендуемые меры по улучшению ситуации.

«Я рада тому, что и госконтроль заметил, что здравоохранение не финансируется уже годами. Поэтому нет нормальной зарплаты, поэтому не хватает персонала», — рассказала Винькеле.

В свою очередь премьер-министр Кариньш считает, что необходимо обратить внимание на то, как расходуются денежные средства в данном секторе. Из его слов следует, что деньги на увеличение зарплат выделены, но не понятно дошли ли они до медработников. Он также заявил, что некоторые больницы не в состоянии выполнять свои функции.

«Нужно посмотреть на число больниц. У нас их почти вдвое больше, чем надо. Нам нужно концентрировать больницы, как это планируется сделать со школами. Нужно обеспечить, чтобы любой житель мог попасть к врачу. И в больницу. И добиться этого, имея два миллиона жителей, несложно», — предложил Кариньш, отметив, что ждет соответствующих инициатив от министра здравоохранения.