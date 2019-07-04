Киев, 4 июля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующую информацию обнародовало украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство отмечает, что доходы украинского госбюджета в первом полугодии, по сравнению с прошлогодними показателями, выросли на 12,9% — до 506,8 млрд грн, однако составили лишь 95,7% от росписи.

Таким образом, минфин подтвердил информацию государственной казначейской службы Украины, ранее сообщившей, что государственный бюджет по итогам января-июня 2019 года получил на 26,56 млрд грн (5%) ниже планового показателя на этот период.

В комментарии «Сегодня» советник президента Зеленского по экономике и налогам Даниил Гетманцев заявил, что, действительно, недовыполнение плана по доходам «имеет место, однако оно не катастрофическое», и для государственной налоговой и таможенной служб, по его мнению, вполне реально сократить разрыв с планом уже в июле.

Также Гетманцев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что «дыра» в государственном бюджете с начала года якобы превысила 92,6 млрд гривен, заявив, что эта информация является или простой математической ошибкой, или же умышленной манипуляцией.

Минфин Украины прогнозирует, что и во втором полугодии ситуация с наполнением госбюджета останется достаточно сложной:

«Во втором полугодии текущего года остаются риски невыполнения доходов из-за более крепкого курса гривны и более низкого объема импорта», — говорится в комментарии.

В качестве решения проблемы Минфин предлагает фактический старт большой приватизации, выполнение обязательств в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, стимулирование снижения уклонения от уплаты налогов и уменьшения контрабанды.