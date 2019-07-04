Калининград, 4 июля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Первый обладатель бесплатной электронной визы въехал в Калининградскую область. Об этом сегодня, 4 июля, на своей странице в Facebook сообщила глава Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова. По её словам, первый обладатель бесплатной электронной визы въехал в Калининградскую область со стороны Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Позже на созванном брифинге в региональном правительстве Иванова сообщила, что первые туристы с бесплатными электронными визами въехали в область и со стороны Литвы. Кроме того, число заявителей за первые дни работы программы составляет уже порядка двух тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ могут граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.