Вашингтон, 4 июля, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Большинство американцев против военных действий своей страны против Ирана. Это следует из результатов опроса, проведенного Hill-HarrisX.

Airforce.com ВВС США

Около 19% жителей США готовы были поддержать нанесение точечного удара, который американский лидер был готов нанести по Ирану. Пять процентов респондентов заявили, что Вашингтон должен объявить войну Ирану.

49% опрошенных против обострения военного конфликта с Ираном, а 9% заявили, что Трамп не должен предпринимать никаких действий в связи со сбитым беспилотником.

Опрос Hill-HarrisX был проведен 22−23 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня Трамп заявил, что готов был отдать распоряжение о нанесении американского удара по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника, но отменил его в последний момент.

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