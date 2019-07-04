Киев, 4 июля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Практику разведения войск следует распространить на всю линию соприкосновения между Украиной и Донбассом, заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщило 4 июля информационное агентство УНИАН.

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

Политик признал удачным разведение войск в районе Станицы Луганской у линии соприкосновения с ЛНР и выразил надежду, что данная практика будет продолжена:

«Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнётся реализация «Минска» в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру в Донбассе», — заявил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатели ОБСЕ признали, что в районе Станицы Луганской не осталось ни вооружений Народной милиции ЛНР, ни вооружений ВСУ.

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