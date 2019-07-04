Эксперт объяснил фокус с ростом транзита российского газа через Украину
Киев, 4 июля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Украина за первое полугодие 2019 года увеличила транзит российского газа на 6,1%.
Об этом сообщает оператор украинской газотранспортной системы, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно источнику, транзит российского газа за первое полугодие составил 45,08 млрд кубометров.
Непосредственно в июне транзит газа из России по территории Украины составил 7,45 млрд кубометров, что на 1,9% меньше, чем за июнь прошлого года.
Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии ИА REGNUM заявил, что нынешнее увеличение транзита газа через Украину связано с тем, что потом трейдеры возвращают этот газ на Украину же по так называемой реверсной схеме, то есть таким образом Киев усиленно готовится к следующему отопительному сезону.
«Можно было бы только порадоваться за «Нафтогаз», что компания так успешно сотрудничает с Газпромом и обеспечивает транзит российского газа в ЕС. Нынешние показатели как минимум свидетельствуют об увеличении дохода Киева за транзит в 2019 году — последнем году действующего сейчас транзитного контракта. Как минимум получат еще 150 млн долларов, в сравнении с прошлым годом», — отмечает эксперт.
«Но! Есть важный аспект. Европа как раз не особенно увеличивает покупку газа в России. Даже снижает — сказываются запасы газа после теплой зимы. И это увеличение транзита через Украину связано с тем, что потом трейдеры возвращают этот газ на Украину в виде реверсного газа. В этом году в апреле-июне было закачано в ПХГ Украины 5 млрд кубометров газа, а в 2018 г. в этот период было закачано 3,5 млрд кубометров. То есть как раз в период апреля-июня 2019 года вырос транзит газа с целью закачки газа в ПХГ. Только в июне и мае было импортировано 3 млрд кубометров», — резюмировал специалист.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что госкомпания предупреждает о возможном полном прекращении транзита газа через Украину «не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года. По его словам, такое решение Москвы может быть обусловлено политическими факторами, а не экономическими, а глобальная цель России — лишить Украину доходов от транзита газа.