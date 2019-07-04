Киев, 4 июля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Украина за первое полугодие 2019 года увеличила транзит российского газа на 6,1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Об этом сообщает оператор украинской газотранспортной системы, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, транзит российского газа за первое полугодие составил 45,08 млрд кубометров.

Непосредственно в июне транзит газа из России по территории Украины составил 7,45 млрд кубометров, что на 1,9% меньше, чем за июнь прошлого года.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии ИА REGNUM заявил, что нынешнее увеличение транзита газа через Украину связано с тем, что потом трейдеры возвращают этот газ на Украину же по так называемой реверсной схеме, то есть таким образом Киев усиленно готовится к следующему отопительному сезону.

«Можно было бы только порадоваться за «Нафтогаз», что компания так успешно сотрудничает с Газпромом и обеспечивает транзит российского газа в ЕС. Нынешние показатели как минимум свидетельствуют об увеличении дохода Киева за транзит в 2019 году — последнем году действующего сейчас транзитного контракта. Как минимум получат еще 150 млн долларов, в сравнении с прошлым годом», — отмечает эксперт.

«Но! Есть важный аспект. Европа как раз не особенно увеличивает покупку газа в России. Даже снижает — сказываются запасы газа после теплой зимы. И это увеличение транзита через Украину связано с тем, что потом трейдеры возвращают этот газ на Украину в виде реверсного газа. В этом году в апреле-июне было закачано в ПХГ Украины 5 млрд кубометров газа, а в 2018 г. в этот период было закачано 3,5 млрд кубометров. То есть как раз в период апреля-июня 2019 года вырос транзит газа с целью закачки газа в ПХГ. Только в июне и мае было импортировано 3 млрд кубометров», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что госкомпания предупреждает о возможном полном прекращении транзита газа через Украину «не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года. По его словам, такое решение Москвы может быть обусловлено политическими факторами, а не экономическими, а глобальная цель России — лишить Украину доходов от транзита газа.