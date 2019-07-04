Бишкек, 4 июля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В 2018 в Киргизию завезли из-за рубежа 5,9 тонны ювелирных изделий на сумму свыше 302 млн сомов (более 275,6 млн рублей), пишет «Tazabek», ссылаясь на информацию Союза ювелиров и предпринимателей республики.

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А в 2010 году объем импорта ювелирных изделий составлял 1,2 тонны, чья стоимость чуть больше 75,4 млн сомов (свыше 68,8 млн рублей). То есть, за минувшие 8 лет объем поставок увеличился почти в пять раз.

В то же время, за 2018 год Киргизия продала за рубеж лишь 0,1 тонны ювелирных изделий на сумму около 4,6 млн сомов (около 4,2 млн рублей). А в 2010 году из страны было экспортировано ювелирных изделий почти на 22,2 млн сомов (20,2 млн рублей). То есть экспорт за те же 8 лет снизился тоже почти в пять раз.

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