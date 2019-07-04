Киев, 4 июля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. На проход в Верховную раду Украины следующего созыва по результатам досрочных парламентских выборов по-прежнему претендует 5 политических сил, возглавляет рейтинг с большим отрывом пропрезидентская партия «Слуга народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы «Рейтинг», который проводился 29 июня — 3 июля 2019 года, а результаты были представлены сегодня, 4 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам опроса, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 42,3% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями. С запасом преодолевают проходной барьер еще четыре партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь» с показателем 13,4%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,3%, партия «Голос» Святослава Вакарчука — 7,2%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,2%.

Как отмечают социологи, в рамках соцопроса были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), — не более 2,0%.

Эксперты называют главной тенденцией последнего времени падение рейтинга партии «Слуга народа», за которую еще недавно были готовы голосовать почти 47% жителей Украины.

«Я бы это не назвала стагнацией рейтинга «Слуги народа». Скорее, можно говорить, что они прошли свой максимум, а сейчас происходит стабилизация рейтинга — отход от каких-то эмоциональных настроений к большему прагматизму», — заявляла 2 июля в интервью для «112» социолог Ольга Балакирева.