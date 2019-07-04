Москва, 4 июля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Цены на нефть 4 июля демонстрируют нейтральную динамику. С одной стороны, риски относительно завершения сделки ОПЕК+ ушли, с другой стороны, инвесторов разочаровали данные о запасах нефти в США, а также сохраняются опасения замедления мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Американские запасы сырой нефти упали на 1,09 млн баррелей на прошлой неделе, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). В то время как эксперты ждали, что запасы нефти снизятся на 2,96 млн баррелей.

«Технически нефть Brent находится в восходящем тренде. Цель в рамках него — восстановление к уровню $66,85 за баррель. В свою очередь, триггерная точка смены тренда находится на отметке $59,45 за баррель», — считает эксперт.

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