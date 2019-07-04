Нью-Йорк, США, 4 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Компания Legendary Pictures выпустит аниме-сериал по кинофраншизе «Тихоокеанский рубеж» в 2020 году. Об этом сообщает портал IGN 4 июля.

Промо кадр Netflix Битва робота и Кайдзю

Legendary Pictures в сотрудничестве с токийской студией Polygon Pictures планирует выпустить два сезона аниме-сериала на Netflix. Исполнительный вице-президент Legendary Entertainment по разработке брендов и потребительских товаров Эли Декель заявил, что шоу станет одним из самых бюджетных аниме-сериалов среди тех, над которыми он работал.

Сериал расскажет историю брата и сестры, которые на пару управляют егерем (боевые роботы во вселенной «Тихоокеанского рубежа») и пытаются найти своих пропавших родителей.

Ранее представители компании Netflix сообщили, что на сервисе выйдут пять новых аниме-сериалов. Среди них проект по фильму «Тихоокеанский рубеж», сериалу «Видоизменённый углерод», а также японской ролевой видеоигре Dragon’s Dogma.