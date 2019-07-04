Санкт-Петербург, 4 июля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В 2019 году в Петербурге зафиксировано 548 стобалльных результатов в ходе сдачи Единого госэкзамена по разным дисциплинам. Такие данные получены после обработки более чем 92 тысяч экзаменационных работ, сообщили журналистам 4 июля представители городского комитета по образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Всего ЕГЭ в текущем году сдавали более 34 тысяч петербургских выпускников.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Санкт-Петербурге более в чем в четыре раза, по сравнению с 2018 годом, возросло количество выпускников, получивших 100 баллов на профильном ЕГЭ по математике. Количество стобалльных результатов по истории в 2019 году увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом, по химии — в полтора раза.

«Во всех пунктах приема экзаменов, которые размещены в наших образовательных учреждениях, действовали средства подавления сигналов мобильной связи», — рассказала глава комитета по образованию Жанна Воробьева, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Впервые за всю историю проведения ЕГЭ сразу три петербургских выпускника набрали 300-баллов по итогам трех экзаменов. Это выпускник лицея №101 Выборгского района Леон Галстян, выпускник школы №200 с углубленным изучением финского языка Красносельского района Михаил Сизов и выпускник Президентского физико-математического лицея №239 Никита Абрамов.