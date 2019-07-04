Благовещенск, 4 июля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 5 июля посетит Амурскую область, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Николай Патрушев

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В Благовещенске Патрушев проведет совещание, посвященное диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого запланировано обсуждение вопросов, связанных с антитеррористической защищенностью объектов ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2013 года Николай Патрушев провел заседание Совбеза на Камчатке. Совещание носило закрытый характер и проходило в городе подводников Вилючинске.