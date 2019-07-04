Москва, 4 июля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Шансы американских эмиссаров склонить руководство России к давлению на Китай во всё более разрастающейся торговой войне США с КНР очень малы: так считает большинство респондентов опроса об отношениях России и США, проведенного ИА REGNUM с участием 26 397 человек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №7 «Визиты в Россию американских политиков высшего ранга совпали с началом торговой войны США с Китаем, который является нашим важным партнером во многих сферах. Каковы шансы американцев склонить руководство России к давлению на Китай?»,%

В сумме 62% опрошенных склонны считать попытки Вашингтона вбить клин между Россией и КНР или слабыми, несмотря на некоторые общие позиции по прочим вопросам (19,9%), или вовсе несостоятельными (42%). Тем не менее воспользоваться ситуацией для размена позиций в пользу переориентации на сотрудничество с США была бы не против треть (34,1%) респондентов, частично считающая (14,1%), что смысла говорить о подобной сделке нет, ибо американцы просто не могут ничего предложить.

Столько же (13,9%) согласились бы испортить отношения с важным партнером ради сотрудничества с Вашингтоном, и меньшая часть (10,1%) согласилась бы продать партнерство лишь за очень хорошую цену.

Читайте подробнее о результатах опроса: Выживет ли Россия или капитулирует перед США? Итоги опроса ИА REGNUM