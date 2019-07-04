В ближайшее время Путин вряд ли встретится с Зеленским — эксперт
Киев, 4 июля, 2019, 14:33 — ИА Регнум.
Бывший пресс-секретарь Генеральногоштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезневсомневается в целесообразности проведения встречи представителей стран «Нормандского формата» из-за выдвижения Кремлем политических условий Киеву. Соответствующее заявление Селезнев сделал 4 июля в эфире одного из украинских телеканалов.
Он прогнозирует, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Он упрекнул Кремль за нежелание последовательно выполнять пункты минских соглашений.
Напомним, первые пункты минских соглашений обязывают вооющие стороны обеспечить режим прекращения огня, допустить миссию ОБСЕ на всю территорию Донбасса и провести обмен пленнымипо формуле «всех на всех».
Как сообщалось, 4 июля президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете CorrieredellaSeraзаявил, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно, если президент Зеленский «вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе».
Так, итальянский журналист отметил, что после избрания президентом Зеленского многие ожидали «оттепели» вотношениях Украины и России, чтобы прийти «кбыстрому урегулированию конфликта наДонбассе иналаживанию конструктивного диалога». «Это возможно?»— спросил интервьюер.