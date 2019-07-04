Левашинский район, Дагестан, 4 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Аварийное отключение газа произошло в Левашинском районе Дагестана. В зону отключения попали порядка 7 тыс. человек — жители сёл Ахкент, Кулецма, Охли и Урма, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе регионального МЧС.

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«В 11:10 от диспетчера ООО «Газпром газораспределение Дагестан» поступила информация, что в селении Урма при внеплановом обходе межпоселкового надземного газопровода среднего давления была обнаружена утечка газа на сварном шве», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Возгорания на месте происшествия не произошло. Утечка газа локализована перекрытием задвижки. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 19:00, уточнили в МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 мая на одной из линий газопровода дагестанского города Избербаша произошла авария, которая оставила без газа почти 7,7 тыс. человек, в том числе более 2,3 тыс. детей. Газоснабжение было восстановлено спустя почти сутки.