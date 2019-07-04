Санкт-Петербург, 4 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Экипажи оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) получили более 200 комплектов формы лётного состава новейшего образца. Форма сделана из специальных материалов с использованием пропиток и позволяет летчику выдерживать температуры прямого горения до двух минут в замкнутом пространстве.

Mil.ru Истребитель-бомбардировщик Су-34

Как сообщили 4 июля в пресс-службе ЗВО, прежде всего формой нового образца обеспечиваются летчики и штурманы истребительной и бомбардировочной авиации, несущие службу на боевых самолетах Су-35С, Су-34, Су-30 СМ, Су-27, Су-24МР, МиГ-29 СМТ, МиГ-31БМ, базирующихся на территории Ленинградской, Московской, Тверской, Курской, Воронежской областей и Карелии.

Новая форма имеет камуфлированный цвет («зеленый пиксель»), помогающий сделать незаметными передвижения летчиков при нештатных ситуациях на земле. Форма подходит для использования в холодных условиях и в лесистой местности.

В комплекте формы предусмотрены 10 карманов различного назначения, в том числе карман для ножа-стропореза, а также внутренний ветро-влагозащитный клапан для важных документов и печатных карт.

У новой формы усилены накладки под плечи и колени, есть вентиляционные отверстия для кондиционирования во время интенсивной носки и лётных перегрузок, при этом форма обеспечивает дополнительную свободу движения.