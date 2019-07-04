Тулун, Иркутская область, 4 июля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, сообщил представитель чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне — городе, полностью затопленном вышедшей из берегов рекой Ией.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области началось с 25 июня после нескольких дней проливных дождей. Вода подтопила 98 населенных пунктов. Ранее сообщалось о том, что погибли 20 человек.

Также стало известно о том, что иркутской полиции удалось найти 23 человека, которых считали пропавшими без вести.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура начала проверку соблюдения норм и правил при строительстве и реконструкции дамбы в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области.