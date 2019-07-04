Москва, 4 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Власти США осознанно пытались оскорбить Россию, предлагая частичное возвращение дипломатической собственности на недопустимых условиях. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям», опубликованном 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Американская сторона действительно предлагала российским дипломатам вернуться на условиях крайне ограниченного пользования дипсобственностью. Вопрос ставился с полным отсутствием чувства реальности и в «осознанной попытке оскорбить», отметил он.

«Вы должны дать согласие на то, чтобы представители правительства США в любой момент туда могли заходить и проверять, что вы там делаете», — указал дипломат на условие Вашингтона.

В России такой подход решительно отвергли, продолжая требовать безусловного и безоговорочного возврата дипломатической собственности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, США закрыли ряд объектов российской дипломатической собственности на своей территории в 2017 и 2018 годах. В мае этого года бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял на закрытой встрече в Конгрессе, что Москва отвергла условия, на которых ей предлагали вернуть несколько дипломатических объектов.

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