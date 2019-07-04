Ярославль, 4 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Закрытый из-за угрозы обрушения Добрынинский путепровод будет ремонтироваться в течение двух лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Ремонт будет осуществлен на средства федерального, регионального и городского бюджетов. Стоимость работ по государственному контракту может составить 1 миллиард 400 миллионов рублей.

Сайт мэрии Ярославля Обследование путепровода

«Была подготовлена проектная документация, она успешно прошла госэкспертизу. Сметы мы получили 22−23 июня. Готовится конкурсная документация для предоставления в областной департамент государственного заказа. Контракт двухгодичный. В этом году приступят к производству работ», — рассказал ИА REGNUM и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров.

Сайт мэрии Ярославля Добрынинский путепровод

В мэрии Ярославля назвали и причины экстренного закрытия путепровода. Несколько балок моста были признаны аварийными еще зимой, сейчас началось их дальнейшее разрушение.

«Мы просмотрели визуально и сверху моста, и под мостом. Произошло разрушение металлических деформационных пластин, которые закрывали швы между балками. В данном случае это связано с аварийным состоянием этих балок», — пояснила начальник отдела развития и эксплуатации автомобильных дорог департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Климчук.

Сейчас в Ярославле ждут специалистов научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений. Они давали экспертное заключение об аварийности объекта зимой, а сейчас должны оценить нынешнее состояние путепровода.

«Сейчас рассматриваем вариант проработать аварийные работы и временно открыть мост до момента того, как определится подрядчик. Ждем сейчас специалистов, которые занимались обследованием до этого», — пояснил Ярослав Овчаров.

Срок начала капитального ремонта объекта властями Ярославля не называется. Добрынинский путепровод был построен в 1985 году, его протяженность составляет 601 метр. Эта транспортная артерия соединяет спальный Дзержинский район с центральной частью Ярославля.